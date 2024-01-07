Херсон под плотным огнем, количество погибших и раненых выросло

"Во время очередного обстрела Херсона с временно оккупированного левобережья россияне попали в жилой дом. В результате прямого попадания вражеского снаряда одна женщина погибла и одна получила ранения", - написал Мрочко.

Сейчас известно о двух погибших и нескольких раненых.

Как отметил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сегодня террористы в течение дня обстреливают Херсон, в городе постоянно раздаются взрывы.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 6 января, террористы совершили 89 обстрелов по территории региона, выпустив 382 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По Херсону попали 24 снарядами.

Враг попал

в жилые кварталы населенных пунктов области;

объект критической инфраструктуры в Херсонском районе;

территорию заводов в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, из них - 2 ребенка", - добавил Прокудин.