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Херсон під щільним вогнем, кількість загиблих й поранених зросла

Неділя 07 січня 2024 12:41
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Херсон під щільним вогнем, кількість загиблих й поранених зросла Фото: Херсон під щільним вогнем, кількість загиблих й поранених зросла (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Сергій Пишкін

Херсон протягом дня перебуває під щільним вогнем росіян. Внаслідок влучання по житловому будинку загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

"Під час чергового обстрілу Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя росіяни поцілили в житловий будинок. Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду одна жінка загинула і одна отримала поранення", - написав Мрочко.

Наразі відомо про двох загиблих й кількох поранених.

Як відзначив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, сьогодні терористи протягом дня обстрілюють Херсон, в місті постійно лунають вибухи.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 6 січня, терористи здійснили 89 обстрілів по території регіону, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону влучили 24 снарядами.

Ворог поцілив:

  • у житлові квартали населених пунктів області;
  • об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі;
  • територію заводів у Херсоні.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них - 2 дитини", - додав Прокудін.

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