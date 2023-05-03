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Херсон під обстрілом: людей просять залишатись в укриттях, є постраждалі

Фото: окупанти знову обстрілюють Херсон 3 травня, є постраждалі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 3 березня, Херсон вкотре перебуває під обстрілом окупантів. Вже відомо про постраждалих, людей просять не залишати укриттів.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Оновлено 14.55. Як розповів Мрочко, вже зафіксовано приліт в район магазину АТБ, де попередньо 1 постраждалий. За його даними, є також приліт в дитячий садок попередньо без постраждалих.

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Оновлено 14.45. Росіяни продовжують бити по Херсону.

"Уже відомо про нових поранених та загиблих. Коли у місті стане спокійніше, повідомлю окремо!" - написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Оновлено 14.14. За даними голови Херсонської ОВ Олександра Прокудіна, ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсона.

"Попередньо одна людина загинула, ще троє цивільних - поранені", - уточнив він.

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"Шановні мешканці! Знаходьтеся дома та в укриттях ! Місто під обстрілом є постраждалі!!! Особливо центр та район жд вокзалу!!!" - написав він.

За даними першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, обстріл Херсона може повторитися.

"Прошу всіх мешканців Херсона уникати відкритих просторів. Обстріл може повторитися", - написав він у Telegram.

Як повідомлялось, російські окупанти сьогодні вже обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет у Херсоні. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі. Зокрема, за даними МВС, троє людей загинули, п’ятеро зазнали поранень. До цього, в Херсоні повідомляли про вибухи.

Також сьогодні росіяни обстріляли село Токарівка Херсонської області, одна людина загинула.

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Херсон