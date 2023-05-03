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Херсон под обстрелом: людей просят оставаться в укрытиях, есть пострадавшие

Фото: оккупанты снова обстреливают Херсон 3 мая, есть пострадавшие (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 3 марта, Херсон в который раз оказывается под обстрелом оккупантов. Уже известно о пострадавших, людей просят не покидать укрытий.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Обновлено 14.14. По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудана, враг ударил по железнодорожному вокзалу Херсона.

"Предварительно один человек погиб, еще трое гражданских - ранены", - уточнил он.

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"Уважаемые жители! Находитесь дома и в укрытиях! Город под обстрелом есть пострадавшие!!! Особенно центр и район жд вокзала!!!" – написал он.

По данным первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского, обстрел Херсона может повториться.

По данным первого заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского, обстрелы Херсона могут повториться.

"Прошу всех жителей Херсона избегать открытых пространств. Обстрелы могут повториться", - написал он в Telegram.

Как сообщалось, российские оккупанты сегодня уже обстреляли единственный работающий гипермаркет в Херсоне. В результате вражеской атаки погибшие и пострадавшие. В частности, по данным МВД, три человека погибли, пятеро получили ранения. До этого в Херсоне сообщали о взрывах.

Также сегодня россияне обстреляли село Токаревка Херсонской области, один человек погиб.

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Херсон