Херсон масштабно грабят. Из города "исчезли" памятники Ушакову, Суворову и техника ГСЧС

Ночью в понедельник, 24 октября из Херсона оккупанты украли памятники адмиралу Федору Ушакову и русскому полководцу Александру Суворову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дождь .

"Местные жители предполагают, что бюст "забрали" с собой российские оккупанты, во время "эвакуации" на левый берег Днепра", - пишет издание.

Памятник Ушакову был установлен перед горсоветом. Такая же участь, как пишет Дождь, постигла и памятник адмиралу Федору Ушакову, стоявший напротив Херсонской государственной морской академии.

Кроме того, как рассказал в эфире телемарафона заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, кроме того, захватчики, убегая из Херсона, вывозят технику ГСЧС.

"Идет масштабное разграбление города. Вывозят, в частности, еще остающуюся технику ГСЧС. Или уже начали, или готовятся вывозить культурные ценности из музеев Херсона и имущество ряда других коммунальных предприятий", - сказал он.