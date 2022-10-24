Херсон масштабно грабят. Из города "исчезли" памятники Ушакову, Суворову и техника ГСЧС
Ночью в понедельник, 24 октября из Херсона оккупанты украли памятники адмиралу Федору Ушакову и русскому полководцу Александру Суворову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дождь.
"Местные жители предполагают, что бюст "забрали" с собой российские оккупанты, во время "эвакуации" на левый берег Днепра", - пишет издание.
Памятник Ушакову был установлен перед горсоветом. Такая же участь, как пишет Дождь, постигла и памятник адмиралу Федору Ушакову, стоявший напротив Херсонской государственной морской академии.
Кроме того, как рассказал в эфире телемарафона заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, кроме того, захватчики, убегая из Херсона, вывозят технику ГСЧС.
"Идет масштабное разграбление города. Вывозят, в частности, еще остающуюся технику ГСЧС. Или уже начали, или готовятся вывозить культурные ценности из музеев Херсона и имущество ряда других коммунальных предприятий", - сказал он.
Напомним, россияне уже приступили к эвакуации так называемых "государственных учреждений" из Херсонской области в Крым.
Также сообщалось, что Россия предположительно готовит провокации на территории Херсона и области. Оккупанты начали копать укрепления в районе Чаплинки.
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