Херсон другу добу без світла: не вдалося заживити критичну інфраструктуру

Удар по енергетиці

Зранку 28 листопада російські загарбники вчергове атакували об'єкти енергетики в Україні. Окупанти випустили 91 ракету та 97 дронів. Сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей.

Повітряні сили повідомили про 12 влучань, в основному в об'єкти паливно-енергетичного сектору. За даними ДСНС, були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

В Україні посилили відключення світла після масованої атаки ворога.

Детальніше про наслідки ворожого обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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