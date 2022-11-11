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Херсон все ближче. Над селищем Білозерка підняли український прапор (фото)

Фото: над селищем Білозерка підняли український прапор (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Білозерці в Херсонській області підняли український прапор. Від цього населеного пункту до Херсона залишається менше 10 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Видання публікують кадри, як жителі самостійно позбавляються від всього окупантського, що принесли за собою росіяни.

Тим часом, як зазначають місцеві ЗМІ, прямими шляхами до самого Херсона залишається менше десяти кілометрів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в центрі Херсона партизани вивісили український прапор.

Тим часом ЗСУ продовжують просуватися на півдні. Аналітики Deepstatemaр вже опублікували свіжу карту з Херсонського та Миколаївського напрямків.

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ХерсонЗбройні сили УкраїниХерсонська областьВійна Росії проти України