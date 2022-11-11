Херсон все ближе. Над поселком Белозерка подняли украинский флаг (фото)

В Белозерке в Херсонской области поднят украинский флаг. От этого населенного пункта до Херсона остается менее 10 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Издание публикуют кадры, как жители самостоятельно избавляются от всего оккупантского, что принесли за собой россияне.
Между тем, как отмечают местные СМИ, прямыми путями до Херсона остается менее десяти километров.
Напомним, сегодня стало известно, что в центре Херсона партизаны вывесили украинский флаг.
Тем временем ВСУ продолжают продвигаться на юге. Аналитики Deepstatemar уже опубликовали свежую карту с Херсонского и Николаевского направлений.
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