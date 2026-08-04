Hensoldt забере собі "зайвих" працівників Bosch: у Німеччині оборонка поглинає автопром

Німецький виробник радарів і сенсорів Hensoldt відкриває софтверно-інженерний центр на території одного з заводів Bosch під Штутгартом. Туди планують перевести до 300 співробітників автовиробника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Новий центр - на території Bosch

Hensoldt розмістить свій новий хаб у порожній будівлі на території кампусу Bosch поблизу Штутгарта. Компанія повідомила, що майданчик займатиметься розробкою та впровадженням у виробництво програмних архітектур для оборонних застосунків.

Вобто використовуватиме саме ті інженерні компетенції, якими славиться Bosch, найбільший у світі виробник автокомплектуючих. Пріоритет під час найму Hensoldt віддаватиме фахівцям із системної інженерії, розробки програмного забезпечення та електротехніки.

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Не перший раунд співпраці

Розширення стало вже черговим кроком у співпраці Hensoldt і Bosch щодо працевлаштування: торік оборонна компанія вже запропонувала роботу майже 200 співробітникам Bosch і Continental зі Штутгартського регіону та інших локацій.

Раніше цього року Hensoldt також домовився про співпрацю з виробником автокомплектуючих Aumovio, аби перевести частину інженерів, які втратили місця через скорочення в дослідницькому підрозділі компанії. Ринкова капіталізація Hensoldt наразі становить 10 мільярдів євро, а сама компанія стрімко зростає. У 2026 році вона планує найняти близько 1600 нових співробітників, що збільшить її штат більш ніж на 16%.