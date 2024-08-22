UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хемілтон залишиться у "Феррарі" без багаторічного соратника

Фото: Піт Боннінгтон і Льюїс Хемілтон пропрацювали разом понад 10 років (formula1.com)
Автор: Антон Федорців

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон після переходу до "Феррарі" завершить співпрацю з гоночним інженером Пітом Боннінгтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

"Мерседес" зіграв на випередження і зберіг менеджера просуванням по службі. "Боно" продовжить роботу в стайні на посаді очільника гоночного відділу.

Боннінгтон до кінця сезону поєднуватиме дві ролі. Натомість в сезоні-2025 він, найімовірніше, стане гоночним інженером нового пілота команди. Співпраця менеджера з Хемілтоном розпочалася у 2013 році, коли британець змінив "Макларен" на "Мерседес".

У тандемі з "Боно" Хемілтон завоював 6 чемпіонських титулів. Боннінгтон розпочав кар'єру в F1 у "Хонді", що згодом трансформувалася в "Браун", а потім стала "Мерседесом". Він також був гоночним інженером ще двох чемпіонів – Дженсона Баттона та Міхаеля Шумахера.

Хто такий Льюїс Хемілтон

Уродженець англійського графства Хартфордшир. Переможець британської Формули-Рено (2003), європейської Формули-3 (2005) та серії GP2 (2006).

Під егідою Формули-1 дебютував у сезоні-2007 за кермом "Макларена". У конкуренції з Фернандо Алонсо відразу ж повів боротьбу за чемпіонський титул, виграв 4 гран-прі та став віце-чемпіоном світу. На наступний рік уперше став чемпіоном. У 2013-му перейшов у "Мерседес" і тріумфував у чемпіонаті ще 6 разів (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Загалом у F1 провів 346 гран-прі, в яких здобув 105 перемог, 201 раз зійшов на подіум, виграв 104 поули та показав 67 найшвидших кіл. Дитячий кумир британця – легендарний бразилець Айртон Сенна. Серед інтересів за межами спорту слід виокремити веганський активізм і мистецтво.

До слова, раніше Хемілтон тріумфував на Гран-прі Бельгії після дискваліфікації Расселла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
FerrariMercedesФормула-1Льюис Хэмилтон