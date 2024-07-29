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Як Расселл підкорив Спа та віддав перемогу напарнику: відео драми Гран-прі Бельгії

Спа, Понеділок 29 липня 2024 10:29
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Як Расселл підкорив Спа та віддав перемогу напарнику: відео драми Гран-прі Бельгії Фото: Льюїс Хемілтон здобув другу перемогу в сезоні-2024 (x.com/F1)
Автор: Антон Федорців

Британський пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон став переможцем бельгійського етапу Формули-1 після дискваліфікації співвітчизника Джорджа Расселла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На перших метрах дистанції 7-разовий чемпіон світу скористався боротьбою пілота "Феррарі" Леклера та Переса з "Ред Булла". Спершу він обійшов мексиканця, а на 3-му колі випередив і гонщика Скудерії.

Надалі Хемілтон створив комфортну перевагу в часі над рештою пелотону та залишився лідером і після першої хвилі піт-стопів. Тим часом Переса з Леклером пройшов пілот "Макларена" Піастрі та кинувся наздоганяти гонщика "Мерседеса".

Утім, під час відвідин боксів австралієць трохи промахнувся з місцем зупинки, тож механіки витратили більше часу на зміну гуми. Так Хемілтон залишився попереду, але вже не в статусі лідера. Його напарник Расселл обрав тактику одного піт-стопу та став першим після другої хвилі піт-стопів.

Наступні 13 кіл до картатого прапора досвідченіший британець величезними темпами скорочував відставання від співвітчизника. За два-три кола до фінішу Хемілтон уже дихав Расселлу в спину. Той їхав значно повільніше, тож напарник почав втрачати час і дозволив під'їхати ближче Піастрі.

Зрештою, на фінальному колі трійка лідерів їхала "потягом". Проте, жодного обгону глядачі так і не побачили. Однак, переможний дубль "Мерседес" не втримав. На зважуванні болід Расселла виявився на 1,5 кг легшим за мінімально необхідну вагу. Стюарди дискваліфікували британця і віддали перемогу Хемілтону. Піастрі став другим, а Леклер – третім.

Доповнили топ-10 пілот "Ред Булла" Ферстаппен, Норріс із "Макларена", Сайнс ("Феррарі"), Перес, гонщик "Астон Мартіна" Алонсо, Окон із "Альпін" і пілот РБ Ріккардо. Перес за кермом "Ред Булла" отримав додатковий бал за найшвидше коло. Ферстаппен зміцнив лідерство в загальному заліку, набравши 277 очок. Норріс записав до активу 199 пунктів.

Класифікація Гран-прі Бельгії-2024:

  1. Льюїс Хемілтон
  2. Оскар Піастрі (+0.647)
  3. Шарль Леклер (+8.023)

До слова, раніше "Хаас" підписав із Оконом кількарічний контракт.

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Mercedes Формула-1 Льюис Хэмилтон
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