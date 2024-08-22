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Хэмилтон останется в "Феррари" без многолетнего соратника

Фото: Пит Боннингтон и Льюис Хэмилтон проработали вместе более 10 лет (formula1.com)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после перехода в "Феррари" завершит сотрудничество с гоночным инженером Питом Боннингтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

"Мерседес" сыграл на опережение и сохранил менеджера по продвижению по службе. "Боно" продолжит работу в конюшне в должности руководителя гоночного отдела.

Боннингтон к концу сезона будет совмещать две роли. В сезоне-2025 он, вероятнее всего, станет гоночным инженером нового пилота команды. Сотрудничество менеджера с Хэмилтоном началось в 2013 году, когда британец сменил "Макларен" на "Мерседес".

В тандеме с "Боно" Хэмилтон завоевал 6 чемпионских титулов. Боннингтон начал карьеру в F1 в "Хонде", которая впоследствии трансформировалась в "Браун", а затем стала "Мерседесом". Он также был гоночным инженером еще двух чемпионов – Дженсона Баттона и Михаэля Шумахера.

Кто такой Льюис Хэмилтон

Уроженец английского графства Хартфордшир. Победитель британской Формулы-Рено (2003), европейской Формулы-3 (2005) и серии GP2 (2006).

Под эгидой Формулы-1 дебютировал в сезоне-2007 за рулем "Макларена". В конкуренции с Фернандо Алонсо сразу же повел борьбу за чемпионский титул, выиграл 4 гран-при и стал вице-чемпионом мира. На следующий год впервые стал чемпионом. В 2013-м перешел в "Мерседес" и триумфовал в чемпионате еще 6 раз (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Всего в F1 провел 346 гран-при, в которых одержал 105 побед, 201 раз взошел на подиум, выиграл 104 поула и показал 67 быстрейших кругов. Детский кумир британца – легендарный бразилец Айртон Сенна. Среди интересов вне спорта следует выделить веганский активизм и искусство.

К слову, ранее Хэмилтон триумфовал на Гран-при Бельгии после дисквалификации Расселла.

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