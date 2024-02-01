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Хемілтон сенсаційно переходить у "Феррарі": є важливий нюанс

Фото: Льюїс Хемілтон опиниться у "Феррарі" (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Британський пілот Формули-1 Льюїс Хемілтон змінить команду "Мерседес" на стайню "Феррарі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Скудерії.

Семиразовий чемпіон світу поповнить лави італійської стайні перед сезоном-2025. Цьогоріч він проведе прощальний сезон у німецько-британській команді.

Хемілтон скористався опцією розриву дворічного контракту з "Мерседесом" після одного сезону. Він домовився про співпрацю з "Феррарі", де замінить Карлоса Сайнса. Італійський інсайдер Лео Турріні переконаний, що британець уклав зі Скудерією угоду за схемою 2+1.

"Феррарі" стане третьою командою у кар'єрі Хемілтона в F1. Перші 6 сезонів він провів за кермом "Макларена". Натомість прийдешній сезон стане 12-м поспіль у кокпіті "Мерседеса".

Хто такий Льюїс Хемілтон

Уродженець англійського графства Хартфордшир. Переможець британської Формули-Рено (2003), європейської Формули-3 (2005) та серії GP2 (2006).

Під егідою Формули-1 дебютував у сезоні-2007 за кермом "Макларена". У конкуренції з Фернандо Алонсо відразу ж повів боротьбу за чемпіонський титул, виграв 4 гран-прі та став віце-чемпіоном світу. На наступний рік уперше став чемпіоном. У 2013-му перейшов у "Мерседес" і тріумфував у чемпіонаті ще 6 разів (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Загалом у F1 провів 332 гран-прі, в яких здобув 103 перемоги, 197 разів зійшов на подіум, виграв 104 поули та показав 65 найшвидших кіл. Дитячий кумир британця – легендарний бразилець Айртон Сенна. Серед інтересів за межами спорту слід виокремити веганський активізм і мистецтво.

До слова, раніше "Ферррарі" продовжила контракт із Леклером на тривалий термін.

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