"Феррарі" продовжила контракт із основним пілотом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди .

26-річний гонщик продовжить виступи в складі Скудерії. Прийдешній сезон стане для нього шостим поспіль із італійцями.

Умови нової угоди Леклера з "Феррарі" наразі залишаються невідомими. Легендарна стайня обмежилася формулювання, що монегаск продовжить виступи за кермом червоного боліда і після сезону-2024. Майбутнє ж Карлоса Сайнса – під питанням.

"Мені дуже приємно дізнатися, що я носитиму гоночний костюм Скудерії ще кілька сезонів. Я надалі мрію виграти чемпіонат світу разом із "Феррарі", і я впевнений, що в прийдешні роки ми спільно проведемо чудовий час і ощасливимо наших уболівальників", – заявив Леклер.

Хто такий Шарль Леклер

Уродженець Монте-Карло, виступав в Альпійській Формулі-"Рено" 2.0, Єврокубка Формули-"Рено" 2.0, GP3 та Формулі-2. У 2016-2017 рр. був тест-пілотом "Хааса" та "Феррарі".

На рівні F1 дебютував у сезоні-2018 за кермом "Альфа Ромео". Набрав 39 очок у перший рік і отримав пропозицію від Скудерії. Загалом узяв участь в 133 гран-прі. За цей час здобув 5 перемог, завоював 23 поули та 30 разів фінішував на подіумі. Віце-чемпіон світу за підсумками сезону-2022.

Похресник Жуля Б'янкі – пілота Формули-1, який трагічно загинув на Гран-прі Японії у 2014 році. У 2020-му спробував себе в ролі моделі одягу від Джорджо Армані.