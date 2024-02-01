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Хэмилтон сенсационно переходит в "Феррари": есть важный нюанс

Фото: Льюис Хэмилтон окажется в "Феррари" (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон сменит команду "Мерседес" на конюшню "Феррари".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Скудерии.

Семикратный чемпион мира пополнит ряды итальянской конюшни перед сезоном-2025. В этом году он проведет прощальный сезон в немецко-британской команде.

Хэмилтон воспользовался опцией разрыва двухлетнего контракта с "Мерседесом" после одного сезона. Он договорился о сотрудничестве с "Феррари", где заменит Карлоса Сайнса. Итальянский инсайдер Лео Туррини убежден, что британец заключил со Скудерией соглашение по схеме 2+1.

"Феррари" станет третьей командой в карьере Хэмилтона в F1. Первые 6 сезонов он провел за рулем "Макларена". В свою очередь грядущий сезон станет 12-м подряд в кокпите "Мерседеса".

Кто такой Льюис Хэмилтон

Уроженец английского графства Хартфордшир. Победитель британской Формулы-Рено (2003), европейской Формулы-3 (2005) и серии GP2 (2006).

Под эгидой Формулы-1 дебютировал в сезоне-2007 за рулем "Макларена". В конкуренции с Фернандо Алонсо сразу же повел борьбу за чемпионский титул, выиграл 4 гран-при и стал вице-чемпионом мира. На следующий год впервые стал чемпионом. В 2013-м перешел в "Мерседес" и триумфовал в чемпионате еще 6 раз (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Всего в F1 провел 332 гран-при, в которых одержал 103 победы, 197 раз взошел на подиум, выиграл 104 поула и показал 65 быстрейших кругов. Детский кумир британца – легендарный бразилец Айртон Сенна. Среди интересов вне спорта следует выделить веганский активизм и искусство.

К слову, ранее "Феррари" продлила контракт с Леклером на длительный срок.

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FerrariMercedesФормула-1Льюис Хэмилтон