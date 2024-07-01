Хемілтон націлився на купівлю команди MotoGP

Британський гонщик зацікавлений у придбанні команди "Грезіні". Колектив належить до сателітів мотогранда "Дукаті".

Хемілтон може викупити "Грезіні" в нинішньої керівниці команди – Наді Падовані. Член "ближнього кола" британця нібито відвідав Мото Гран-прі Нідерландів для розвідки перед укладенням угоди. Поява Хемілтона в MotoGP знайде відгук і в нових власників чемпіонату – Liberty Media, яким належить і Формула-1.

Купівля "Грезіні" також вписується в прийдешні зміни в спортивному житті чемпіона. У сезоні-2025 він виступатиме за "Феррарі", а база мотокоманди у Фаенці розташована всього 100 км від домівки Скудерії в Маранелло. Сам Хемілтон – давній шанувальник MotoGP.

Що відомо про "Грезіні"

Заснована в 1997 році дворазовим чемпіоном серії 125cc Фаусто Грезіні команда. Нині змагається в серіях MotoGP, Moto2 та MotoE.

У різні роки чемпіонами за кермом "Грезіні" стали Дайдзіро Като (250cc, 2001), Тоні Еліас (Moto2, 2010), Хорхе Мартін (Moto3, 2018) та Маттео Феррарі (MotoE, 2019). У нинішньому сезоні кольори команди захищають брати Маркеси – 6-разовий чемпіон MotoGP Марк і менш успішний Алекс. На сезон-2025 перший перейде в "Дукаті".

Грезіні помер у 2019 році через коронавірус. Права на команду перейшли до його вдови Падовані.