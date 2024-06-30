ua en ru
Нд, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Расселл виграв Гран-прі Австрії з божевільною розв'язкою: Ферстаппен зіткнувся з Норрісом

Шпільберг, Неділя 30 червня 2024 17:47
UA EN RU
Расселл виграв Гран-прі Австрії з божевільною розв'язкою: Ферстаппен зіткнувся з Норрісом Фото: Джордж Расселл несподівано виграв етап у Шпільберзі (x.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорців

Британський пілот "Мерседеса" Джордж Расселл переміг на "Ред Булл Ринзі" після інциденту між лідером загального заліку Максом Ферстаппеном і гонщиком "Макларена" Ландо Норрісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Старт етапу вийшов спокійним. Ферстаппен зберіг першу позицію від посягань Норріса та поступово почав від'їжджати за кермом "Ред Булла". Трохи зацікавити глядачів намагався пілот "Мерседеса" Хемілтон, який спершу випередив Сайнса з "Феррарі" та напарника по команді Расселла, але потім повернувся на п'яте місце.

Відриви в топ-6 поступово стабілізувалися. Не змінила перебіг подій і перша хвиля піт-стопів. Закрутилася інтрига після других відвідин боксів претендентами на подіум. Ферстаппен забарився на пітлейні, тож Норріс блискавично скоротив відставання.

Розпочалася гра нервів. Британець кілька разів атакував пілота "Ред Булла", та не зміг його випередити. Одного разу навіть виїхав за межі траси та нарвався на штраф. Зрештою, необережна їзда обох призвела до інциденту на 64-му колі. Як наслідок, обидва пілоти прокололи гуму та поїхали в бокси.

У лідери вийшов Расселл і впевнено довів гран-прі до перемоги. Другим фінішував пілот "Макларена" Піастрі, а доповним подіум Сайнс. Далі розташувалися Хемілтон, Ферстаппен, Хюлькенберг із "Хааса", Перес ("Ред Булл"), пілот "Хааса" Магнуссен, Ріккардо з РБ і Гаслі ("Альпін").

Класифікація Гран-прі Австрії-2024:

  1. Джордж Расселл
  2. Оскар Піастрі (+1.906)
  3. Карлос Сайнс (+4.533)

До слова, напередодні Ферстаппен тріумфував у спринті Гран-прі Австрії в Шпільберзі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
NEWS
Не тільки ТЦК. Хто де і як може перевіряти військово-обліковий документ
Не тільки ТЦК. Хто де і як може перевіряти військово-обліковий документ
DAILY
Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США