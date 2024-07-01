Хэмилтон нацелился на покупку команды MotoGP

Британский гонщик заинтересован в приобретении команды "Грезини". Коллектив принадлежит к сателлитам мотогранда "Дукати".

Хэмилтон может выкупить "Грезини" у нынешней руководительницы команды – Нади Падовани. Член "ближнего круга" британца якобы посетил Мото Гран-при Нидерландов для разведки перед заключением соглашения. Появление Хэмилтона d MotoGP найдет отклик и у новых владельцев чемпионата – Liberty Media, которым принадлежит и Формула-1.

Покупка "Грезини" также вписывается в грядущие изменения в спортивной жизни чемпиона. В сезоне-2025 он будет выступать за "Феррари", а база мотокоманды в Фаэнце расположена всего в 100 км от дома Скудерии в Маранелло. Сам Хэмилтон – старый поклонник MotoGP.

Что известно о "Грезине"

Основанная в 1997 году двукратным чемпионом серии 125cc Фаусто Грезини команда. В настоящее время соревнуется в сериях MotoGP, Moto2 и MotoE.

В разные годы чемпионами за рулем "Грезини" стали Дайдзиро Като (250cc, 2001), Тони Элиас (Moto2, 2010), Хорхе Мартин (Moto3, 2018) и Маттео Феррари (MotoE, 2019). В нынешнем сезоне цвета команды защищают братья Маркесы – 6-кратный чемпион MotoGP Марк и менее успешный Алекс. На сезон-2025 первый перейдет в "Дукати".

Грезини умер в 2019 году из-за коронавируса. Права на команду перешли к его вдове Падовани.