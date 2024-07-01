RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хэмилтон нацелился на покупку команды MotoGP

Фото: Алекс Маркес и Марк Маркес пока не побеждали в сезоне-2024 (x.com/GresiniRacing)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон решил расширить сферу интересов на Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Race.

Британский гонщик заинтересован в приобретении команды "Грезини". Коллектив принадлежит к сателлитам мотогранда "Дукати".

Хэмилтон может выкупить "Грезини" у нынешней руководительницы команды – Нади Падовани. Член "ближнего круга" британца якобы посетил Мото Гран-при Нидерландов для разведки перед заключением соглашения. Появление Хэмилтона d MotoGP найдет отклик и у новых владельцев чемпионата – Liberty Media, которым принадлежит и Формула-1.

Покупка "Грезини" также вписывается в грядущие изменения в спортивной жизни чемпиона. В сезоне-2025 он будет выступать за "Феррари", а база мотокоманды в Фаэнце расположена всего в 100 км от дома Скудерии в Маранелло. Сам Хэмилтон – старый поклонник MotoGP.

Что известно о "Грезине"

Основанная в 1997 году двукратным чемпионом серии 125cc Фаусто Грезини команда. В настоящее время соревнуется в сериях MotoGP, Moto2 и MotoE.

В разные годы чемпионами за рулем "Грезини" стали Дайдзиро Като (250cc, 2001), Тони Элиас (Moto2, 2010), Хорхе Мартин (Moto3, 2018) и Маттео Феррари (MotoE, 2019). В нынешнем сезоне цвета команды защищают братья Маркесы – 6-кратный чемпион MotoGP Марк и менее успешный Алекс. На сезон-2025 первый перейдет в "Дукати".

Грезини умер в 2019 году из-за коронавируса. Права на команду перешли к его вдове Падовани.

К слову, накануне Расселл выиграл Гран-при Австрии с драматической концовкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1Льюис Хэмилтон