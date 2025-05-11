"Хеллоу, Дональде". Politico дізналося, як Макрон заради миру "будив" Трампа із Києва

За даними видання, під час тригодинної зустрічі в Маріїнському палаці 10 травня Макрон запропонував телефонну розмову з Трампом. Президент Франції зателефонував американському лідеру просто з мобільного на особистий номер, щоб проінформувати про перебіг переговорів.

На відео, яке Макрон опублікував у своєму офіційному акаунті в соцмережі, можна побачити, як він робить дзвінок і говорить американському президенту: "Хеллоу, Дональде!".

Трамп, взяв слухавку від Макрона, попри ранню годину в США, - на годиннику там не було ще й 7:00 ранку. Вислухавши пропозиції європейських лідерів, він погодився підтримати вимоги про перемир'я.

Деталі розмови Politico повідомили двоє обізнаних посадовців.

Згодом Трамп написав у соцмережах, що це був "потенційно великий день для Росії та України", щоправда, не згадавши про цю телефонну розмову.