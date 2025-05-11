"Хеллоу, Дональд". Politico узнало, как Макрон ради мира "будил" Трампа из Киева

Во время встречи европейских лидеров в Киеве 10 мая именно президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил лидеру США Дональду Трампу в очень ранний час, чтобы обсудить общие требования к Кремлю о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и публикацию французского президента в соцсети Х.
По данным издания, во время трехчасовой встречи в Мариинском дворце 10 мая Макрон предложил телефонный разговор с Трампом. Президент Франции позвонил американскому лидеру прямо с мобильного на личный номер, чтобы проинформировать о ходе переговоров.
На видео, которое Макрон опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсети, можно увидеть, как он делает звонок и говорит американскому президенту: "Хэллоу, Дональд!".
Трамп, взял трубку от Макрона, несмотря на ранний час в США, - на часах там не было еще и 7:00 утра. Выслушав предложения европейских лидеров, он согласился поддержать требования о перемирии.
Детали разговора Politico сообщили двое осведомленных чиновников.
Впоследствии Трамп написал в соцсетях, что это был "потенциально большой день для России и Украины", правда, не упомянув об этом телефонном разговоре.
Напомним, 10 мая, в Киев прибыли лидеры четырех европейских стран - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.
В столице состоялась встреча "коалиции решительных", которая проводилась с целью обеспечить мир в Украине после прекращения огня и окончания войны. В рамках коалиции обсуждается возможность отправки европейских войск в Украину.
Лидеры "коалиции решительных" во время переговоров в Киеве провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Участие в разговоре приняли Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер. Стороны согласовали главное требование к России - она должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.