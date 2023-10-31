Власниця салону краси в Ізюмі "зливала" дані про ЗСУ. Випитувала їх у клієнтів

Клієнти салону краси в Ізюмі, нічого не підозрюючи, виявилися "інформаторами" російського агента. Будучи власницею салону, зрадниця "в темну" використовувала розмови з ними, передаючи отриману інформацію ворогові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Зловмисниця збирала для ФСБ розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районі деокупованого Ізюма. Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової", - йдеться в повідомленні.

Хазяйка салону краси в Ізюмі передавала дані про ЗСУ у ФСБ РФ (t.me/SBUkr)

За даними слідства, інформаторкою російських загарбників виявилася власниця місцевого салону краси.

"Для збору розвідданих фігурантка "втемну" використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала "потрібні" відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов", - розповіли в СБУ.

Отриману інформацію вона передавала до ФСБ через "зв’язкову" з країни-агресора. Нею виявилась її знайома, яка після захоплення району пішла на співпрацю з окупантами і обійняла посаду у незаконних органах влади, створених на тимчасово захопленій території.

Втім, після звільнення райцентру колаборантка втекла до Бєлгорода, звідки дистанційно залучила свою подругу до співробітництва на користь російської спецслужби.

Наразі співробітники СБУ затримали інформаторку агресора та повідомили їй про підозру. Затримана перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Звільнення Ізюму Харківської області

11 вересня 2022 року стало відомо, що бійці Збройних сил України контролюють центр міста Ізюм (Харківська область) і підняли над будівлею міськради українські прапори. При цьому за час окупації в Ізюмі було вбито щонайменше 1000 мирних громадян. Крім того, близько 80% інфраструктури міста зруйновано або суттєво пошкоджено.