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"Хай віддають свої землі Путіну": Данілов відповів на пропозиції поступитись Росії територіями

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Прихильники територіальних угод із Росією можуть самі віддати їй свої землі, а українці воюють за свою країну і всі питання мають вирішуватись через Конституцію.

Таку позицію озвучив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна, ссилаючись на його інтерв’ю Sky News.

Так, журналіст озвучив нібито слова деяких європейських дипломатів, в яких йдеться про можливу "угоду" з Росією, в рамках якої вона отримає всі окуповані до 2014 року території в обмін на членство України в НАТО. Після цього погляд Данілова "наповнився гнівом" і секретар РНБО заявив, що не знає яке відношення "ці люди мають до незалежності України".

"Нагадаю. Свого часу один французький діяч (йдеться про колишнього президента Ніколя Саркозі, - ред.) намагався домовитися з Росією щодо Грузії, Грузія втратила частину своїх територій. Після того, як діячі з Франції та Німеччини змусили нас підписати Мінські угоди, (у 2014 році) ми втратили частину Донецької та Луганської областей", - заявив він.

Після Данілов наголосив, що українці воюють за свою землю, і всі питання щодо неї мають вирішуватись через українські закони та конституцію.

"Нехай вони (європейські лідери) віддадуть свою землю Путіну. Я хочу подивитися, як відреагує їхня громада, їхні виборці, їхні діти", - підкреслив Данілов.

Раніше Данілов заявляв, що Україна не має ні з ким узгоджувати звільнення окупованих територій - ні з Лондоном, ні з Вашингтоном, ні з Варшавою, ні з Берліном.

Також секретар РНБО вважає, що з РФ не можна йти ні на які територіальні угоди, бо це лише відтермінує війну на якийсь час.

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Олексій Данілов