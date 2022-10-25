"Хай віддають свої землі Путіну": Данілов відповів на пропозиції поступитись Росії територіями

Так, журналіст озвучив нібито слова деяких європейських дипломатів, в яких йдеться про можливу "угоду" з Росією, в рамках якої вона отримає всі окуповані до 2014 року території в обмін на членство України в НАТО. Після цього погляд Данілова "наповнився гнівом" і секретар РНБО заявив, що не знає яке відношення "ці люди мають до незалежності України".

"Нагадаю. Свого часу один французький діяч (йдеться про колишнього президента Ніколя Саркозі, - ред.) намагався домовитися з Росією щодо Грузії, Грузія втратила частину своїх територій. Після того, як діячі з Франції та Німеччини змусили нас підписати Мінські угоди, (у 2014 році) ми втратили частину Донецької та Луганської областей", - заявив він.

Після Данілов наголосив, що українці воюють за свою землю, і всі питання щодо неї мають вирішуватись через українські закони та конституцію.

"Нехай вони (європейські лідери) віддадуть свою землю Путіну. Я хочу подивитися, як відреагує їхня громада, їхні виборці, їхні діти", - підкреслив Данілов.