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"Пусть отдают свои земли Путину": Данилов ответил на предложения уступить Россию территории

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Сторонники территориальных соглашений с Россией могут сами отдать ей свои земли, а украинцы воюют за свою страну и все вопросы должны решаться через Конституцию.

Такую позицию озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky News.

Так, журналист озвучил якобы слова некоторых европейских дипломатов, в которых говорится о возможном "соглашении" с Россией, в рамках которого она получит все оккупированные до 2014 года территории в обмен на членство Украины в НАТО. После этого взгляд Данилова "наполнился гневом" и секретарь СНБО заявил, что не знает какое отношение "эти люди имеют к независимости Украины".

"Напомню. В свое время один французский деятель (речь о бывшем президенте Николе Саркози, - ред.) пытался договориться с Россией относительно Грузии, Грузия потеряла часть своих территорий. После того, как деятели из Франции и Германии заставили нас подписать Минские соглашения, (в 2014 году) мы потеряли часть Донецкой и Луганской областей", - заявил он.

После Данилов подчеркнул, что украинцы воюют за свою землю, и все вопросы по ней должны решаться через украинские законы и Конституцию.

"Пусть они (европейские лидеры) отдадут свою землю Путину. Я хочу посмотреть, как отреагирует их община, их избиратели, их дети",- подчеркнул Данилов.

Ранее Данилов заявлял, что Украина не должна ни с кем согласовывать освобождение оккупированных территорий - ни с Лондоном, ни с Вашингтоном, ни с Варшавой, ни с Берлином.

Также секретарь СНБО считает, что с РФ нельзя идти ни на какие территориальные соглашения, потому что это лишь отсрочит войну на время.

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Алексей Данилов