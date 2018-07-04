Хави вошел в число кандидатов на пост тренера сборной Испании

Федерация футбола Испании продолжает поиск нового наставника

Бывший полузащитник каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес может стать главным тренером сборной Испании. Как сообщает Deportes cuatro, Федерация футбола Испании продолжает поиск нового наставника для команды, выступавшей на ЧМ-2018 под руководством Фернандо Йерро.

38-летний Хави пока не завершил карьеру футболиста и сейчас выступает за катарский "Аль-Садд". Однако легенда испанского футбола недавно получил тренерскую лицензию.

Также в шорт-лист федерации вошел главный тренер сборной Бельгии испанец Роберто Мартинес.

Ранее СМИ сообщали, что фаворитом на тренерское кресло "фурии рохи" считается Кике Санчес Флорес. Другие кандидаты - Луис Энрике, Мичел, Пако Хемес и Кике Сетьен.

Генеральная ассамблея, на которой должен быть назван новый главный тренер команды, запланирована на 24 июля.

Напомним, предыдущий наставник сборной Испании, Хулен Лопетеги, был уволен за день до старта чемпионата мира 2018 года за то, что подписал контракт с мадридским "Реалом", не сообщив о переговорах руководству федерации.

На чемпионате мира-2018 "рулевым" испанцев был Фернадо Йерро.