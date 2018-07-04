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Хаві увійшов в число кандидатів на посаду тренера збірної Іспанії

НовиниСпорт    04.07.2018 - 11:50
Фото: Хаві Ернандес (facebook.com/saddsc)
Фото: Хаві Ернандес (facebook.com/saddsc)

Федерація футболу Іспанії продовжує пошук нового наставника

Колишній півзахисник каталонської "Барселони" Хаві Ернандес може стати головним тренером збірної Іспанії. Як повідомляє Deportes cuatro, Федерація футболу Іспанії продовжує пошук нового наставника для команди, що виступала на ЧС-2018 під керівництвом Фернандо Йерро.

38-річний Хаві поки не завершив кар'єру футболіста і зараз виступає за катарський "Аль-Садд". Однак легенда іспанського футболу недавно отримав тренерську ліцензію.

Також в шорт-лист федерації увійшов головний тренер збірної Бельгії іспанець Роберто Мартінес.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фаворитом на тренерське крісло "фурії рохі" вважається Кіке Санчес Флорес. Інші кандидати - Луїс Енріке, Мічел, Пако Хемес і Кіке Сетьен.

Генеральна асамблея, на якій повинен бути названий новий головний тренер команди, запланована на 24 липня.

Нагадаємо, попередній наставник збірної Іспанії, Хулен Лопетегі, був звільнений за день до старту чемпіонату світу 2018 року за те, що підписав контракт з мадридським "Реалом", не повідомивши про переговори керівництва федерації.

На чемпіонаті світу-2018 "рульовим" іспанців був Фернадо Йерро.

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Теги публікації: сборная Испании  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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