Хаві став першим міжнародним послом ЧС-2022

Турнір відбудеться в Катарі

Колишній півзахисник каталонської "Барселони" і збірної Іспанії Хаві призначений міжнародним послом чемпіонату світу 2022 року, який відбудеться в Катарі. Про це повідомляє офіційний сайт оргкомітету мундіалю.

"Я повністю насолоджуюся співпрацею з програмою ФІФА, в якій беру участь з 2016 року. З нетерпінням чекаю продовження наших міцних відносин під час підготовки до чемпіонату світу в Катарі", - сказав 38-річний футболіст.

Футболіст виступав за "Барсу" з 1998 по 2015 рік. З "синьо-гранатовими" він виграв чотири кубка Ліги чемпіонів, вісім золотих медалей чемпіонату Іспанії, а також три Кубка Короля. У червні 2015 він перейшов в катарський "Аль-Садд", підписавши контракт на три роки з можливістю продовження в якості тренера.

У складі збірної Іспанії Хаві ставав чемпіоном світу і двічі переможцем континентальної першості.

Чемпіонат світу 2022 року пройде в семи містах Катара з 21 листопада по 19 декабрря. Мундіаль вперше відбудеться в зимовий час.

Нагадаємо, національна прокуратура Франції відкрила розслідування корупції у ФІФА, яке, в тому числі, стосується процесу виборів країн-господарів чемпіонатів світу 2018 і 2022 років.