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Хавбек збірної України з Європи потрапив у лазарет до кінця 2022 року

Фото: Віктор Коваленко (ліворуч) у таборі національної команди (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник італійської "Спеції" та збірної України Віктор Коваленко повернеться на поле після травми в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Secolo XIX.

26-річний українець зазнав чергового ушкодження. Хавбек вимушений пропустити частину нинішнього сезону через травму ноги.

Коваленко травмувався на тренуванні "орлят". Детальне обстеження вихованця "Шахтаря" виявило ушкодження підколінного сухожилля правої ноги середньої важкості. Орієнтований термін відновлення українського півзахисника – 2 місяці.

Отже, Коваленко не допоможе "Спеції" мінімум у п'яти матчах Серії А. До нового року лігурійці зіграють проти "Салернітани", "Фіорентини", "Мілана", "Удінезе" та "Верони". У грудні в італійській першості буде пауза через ЧС-2022.

У нинішньому сезоні Віктор Коваленко зіграв 7 поєдинків у чемпіонаті Італії без результативних дій. Сумарно українець провів на полі лише 325 хвилин. За "Спецію" він виступає на правах оренди з "Аталанти".

До слова, напередодні українська молодіжка отримала суперників у фінальній частині Євро-2023.

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