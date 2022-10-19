Хавбек сборной Украины из Европы попал в лазарет до конца 2022 года

26-летний украинец получил очередное повреждение. Хавбек вынужден пропустить часть нынешнего сезона из-за травмы ноги.

Коваленко травмировался на тренировке "орлят". Детальное обследование выявило у воспитанника "Шахтера" повреждение подколенного сухожилия правой ноги средней тяжести. Ориентированный срок восстановления украинского полузащитника – 2 месяца.

Итак, Коваленко не поможет "Специи" минимум в пяти матчах Серии А. До нового года лигурийцы сыграют против "Салернитаны", "Фиорентины", "Милана", "Удинезе" и "Вероны". В декабре в итальянском первенстве будет пауза из-за ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне Виктор Коваленко сыграл 7 поединков в чемпионате Италии без результативных действий. Суммарно украинец провел на поле всего 325 минут. В составе "Специи" он выступает на правах аренды из "Аталанты".