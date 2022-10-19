RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хавбек сборной Украины из Европы попал в лазарет до конца 2022 года

Фото: Виктор Коваленко (слева) в лагере национальной команды (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник итальянской "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко вернется на поле после травмы в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Secolo XIX.

26-летний украинец получил очередное повреждение. Хавбек вынужден пропустить часть нынешнего сезона из-за травмы ноги.

Коваленко травмировался на тренировке "орлят". Детальное обследование выявило у воспитанника "Шахтера" повреждение подколенного сухожилия правой ноги средней тяжести. Ориентированный срок восстановления украинского полузащитника – 2 месяца.

Итак, Коваленко не поможет "Специи" минимум в пяти матчах Серии А. До нового года лигурийцы сыграют против "Салернитаны", "Фиорентины", "Милана", "Удинезе" и "Вероны". В декабре в итальянском первенстве будет пауза из-за ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне Виктор Коваленко сыграл 7 поединков в чемпионате Италии без результативных действий. Суммарно украинец провел на поле всего 325 минут. В составе "Специи" он выступает на правах аренды из "Аталанты".

К слову, накануне украинская молодежка получила соперников в финальной части Евро-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныЧемпионат Италии