ru
ua

Хавбек "Шахтера" стал лучшим футболистом предпоследнего тура УПЛ


Дентиньо оформил хет-трик в игре с "Мариуполем"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Дентиньо признан лучшим игроком 31 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Бразильский игрок помог "горнякам" обыграть "Мариуполь" (4:0), сделав хет-трик. Это его первые три гола в этом сезоне УПЛ в 11 сыгранных матчах.

На звание лучшего в туре претендовали также Матар из "Олимпика", Сергей Мякушко из "Карпат" и Виталий Миколенко из "Динамо".

Напомним, лучшим игроком 30 тура УПЛ был признан капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Глава АП предложил референдум о диалоге с Россией Трамп обжаловал решение суда раскрыть налоговые декларации
Читать все новости