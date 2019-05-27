Хавбек "Шахтаря" став найкращим футболістом передостаннього туру УПЛ

Півзахисник донецького "Шахтаря" Дентіньо визнаний кращим гравцем 31 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це повідомляється на сайті організації.

Бразильський гравець допоміг "гірникам" обіграти "Маріуполь" (4:0), зробивши хет-трик. Це його перші три голи в цьому сезоні УПЛ в 11 зіграних матчах.

На звання кращого в турі претендували також Матар з "Олімпіка", Сергій Мякушко з "Карпат" і Віталій Миколенко з "Динамо".

Нагадаємо, найкращим гравцем 30 туру УПЛ був визнаний капітан київського "Динамо" Віктор Циганков.