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Хавбек "Шахтаря" став найкращим футболістом передостаннього туру УПЛ

Новини » Спорт    27.05.2019 - 14:21
Хавбек "Шахтаря" став найкращим футболістом передостаннього туру УПЛ
Фото: Дентіньо (twitter.com/fcshakhtar)

Дентіньо оформив хет-трик у грі з "Маріуполем"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Дентіньо визнаний кращим гравцем 31 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це повідомляється на сайті організації.

Бразильський гравець допоміг "гірникам" обіграти "Маріуполь" (4:0), зробивши хет-трик. Це його перші три голи в цьому сезоні УПЛ в 11 зіграних матчах.

На звання кращого в турі претендували також Матар з "Олімпіка", Сергій Мякушко з "Карпат" і Віталій Миколенко з "Динамо".

Нагадаємо, найкращим гравцем 30 туру УПЛ був визнаний капітан київського "Динамо" Віктор Циганков.

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