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Хавбек "Шахтаря" вивів Україну вперед у протистоянні з Марокко: відео

Фото: Дмитро Криськів щойно відкрив рахунок (УАФ)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник донецького "Шахтаря" Дмитро Криськів відкрив рахунок у протистоянні олімпійської збірної України та марокканської команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Матч Україна – Марокко відбувається 27 липня в Сент-Етьєні. Поєдинок приймає арена "Жоффруа Гішар". Стартовий свисток зустрічі пролунав о 18:00 за київським часом.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на екваторі першої половини. Брагару ліворуч у штрафному майданчику накрутив опонента та віддав у центр майданчика на Криськіва. Той у дотик переграв Муніра з кількох метрів

Відео гола Криськіва:

 

 

 

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До слова, напередодні Україна взяла участь в церемонії відкриття Олімпійських ігор.

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