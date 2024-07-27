Хавбек "Шахтаря" вивів Україну вперед у протистоянні з Марокко: відео

Півзахисник донецького "Шахтаря" Дмитро Криськів відкрив рахунок у протистоянні олімпійської збірної України та марокканської команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
Матч Україна – Марокко відбувається 27 липня в Сент-Етьєні. Поєдинок приймає арена "Жоффруа Гішар". Стартовий свисток зустрічі пролунав о 18:00 за київським часом.
"Синьо-жовті" відкрили рахунок на екваторі першої половини. Брагару ліворуч у штрафному майданчику накрутив опонента та віддав у центр майданчика на Криськіва. Той у дотик переграв Муніра з кількох метрів
Відео гола Криськіва:
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До слова, напередодні Україна взяла участь в церемонії відкриття Олімпійських ігор.
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