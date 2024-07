Хавбек "Шахтера" вывел Украину вперед в противостоянии с Марокко: видео

Матч Украина – Марокко проходит 27 июля в Сент-Этьене. Поединок принимает арена "Жоффруа Гишар". Стартовый свисток встречи раздался в 18:00 по киевскому времени.

"Сине-желтые" открыли счет на экваторе первой половины. Брагару слева в штрафной накрутил оппонента и отдал в центр площадки на Крыськива. Тот в касание переиграл Мунира с нескольких метров

Видео гола Крыськива:

Here is Kryskiv's opener!



Braharu with some magic to spin the Maroko defender из его лоферов and then get the assist!



1-0



(Now just don't concede any silly penalties) pic.twitter.com/JxYlIB1rbr — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 27 июля 2024