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Хасиди повністю звільнили територію на кордоні України, - Геращенко

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 16:17
Хасиди повністю звільнили територію на кордоні України, - Геращенко
Фото: хасиди (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Хасиди-паломники повністю звільнили територію на кордоні з Україною біля прикордонного поста "Нові Яриловичі". Вони попрямували святкувати юдейський новий рік в Гомель, Пінськ та інші міста Білорусі.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

При цьому він подякував співробітників Прикордонної служби України за роботу із захисту державного кордону України.

"Залишилося тільки прибрати територію після паломників і КПП Яриловичі зможе відновити свою роботу", - зазначив Геращенко.

Фото: територія біля КПП "Яриловичі" звільнена від хасидів (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Зазначимо, паломники намагалися потрапити в Україну, щоб відвідати могилу цадика Нахмана в Умані під час святкування Рош га-Шана. Юдейський новий рік у 2020 почнуть відзначати з вечора 18 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що групи хасидів затримали в Закарпатській області при спробі прорватися в Україну.

РБК-Україна писало, як в цьому році проходить святкування Рош га-Шана в Умані. Зокрема, в районі паломництва заборонена робота закладів громадського харчування з організацією дозвілля, дискотек і нічних клубів, точок стихійної торгівлі.

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Новини України Надзвичайні події Антон Геращенкокордонхасиды
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