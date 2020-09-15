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Хасиды на границе с Беларусью: Украина ограничила пропуск через КПП "Новые Яриловичи"

Автор: Инна Собора

Транспортные средства перенаправляют на другие пункты пропуска

В пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе Украины и Беларуси в Черниговской области временно ограничили движение транспорта и граждан. Правоохранители пытаются не допустить незаконного пересечения госграницы группами хасидов.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

После обеда на КПП начали прибывать значительные группы иностранцев, которые стремились попасть в Украину несмотря на ограничения, которые действуют по решению правительства до 28 сентября. Иностранцы продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропусков.

В ГПСУ отмечают, что были вынуждены ограничить пропуск транспорта через КПП учитывая, что нахождение значительного количества иностранцев, фактически на проезжей части, приводит к усложнению движения автомобилей и "может нести угрозу жизни граждан".

Об этом решении также проинформировали белорусскую сторону. Сейчас осуществляется перенаправление транспортных средств на другие пункты пропуска.

Ранее сообщалось, что на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников.

В ГПСУ уже заявили, что нарушителей, которые попытаются попасть в Украину ожидает ответственность.

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