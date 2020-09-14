Хасиди на кордоні з Білоруссю: порушникам пригрозили відповідальністю

Фото: Сергій Дейнеко на кордоні з Білоруссю (facebook.com/DPSUkraine)

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зустрівся з групами іноземних громадян, які намагаються потрапити в Україну з Білорусі, всупереч обмеженням в'їзду. Він заявив, що порушників, які спробують потрапити в Україну очікує відповідальність.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Глава відомства чітко зазначив недопущення порушення кордону іноземцями, адже вони будуть нести за це відповідальність, а прикордонники не допустять спроб порушення кордону", - йдеться в повідомленні.

При цьому Дейнеко зазначив, що кожен іноземний громадянин повинен поважати закони України і правила, що регламентують перетин державного кордону.

Крім того, Держприкордонслужба задіяла резерви відомства, та організувала взаємодія з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії України.

Нагадаємо, на кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів-паломників.

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, що обмеження для паломників-хасидів були введені, в тому числі на прохання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.