Хасидов просят не ехать в Украину на Рош-ха-Шана

В этом году еврейский Новый год празднуют с 25 по 27 сентября.

Отмечается, что такое решение было принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти.

Правоохранительные органы Украины тщательно проверяют имеющуюся информацию, касающуюся возможных угроз для пребывания хасидов в Украине для своевременного комплексного реагирования.

Сейчас особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Для этого на постоянной основе проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

"В то же время несмотря на все меры безопасности, Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для провокаций", - отмечают в СБУ.

Хасидов призывают воздержаться от поездки в Умань, а тех, кто все же решится совершить паломничество, просят неукоснительно соблюдать требования режимных мер: комендантского часа, реагирования на сигналы воздушной тревоги, а также выполнять все указания представителей правоохранительных органов.