Хасидів просять не їхати в Україну на Рош-ха-Шана

Паломникам-хасидам рекомендують утриматися від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана у цьому році через високу ймовірність ракетних обстрілів і дій зі сторони РФ, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зазначається, що таке рішення було прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади.
Правоохоронні органи України ретельно перевіряють наявну інформацію, що стосується можливих загроз для перебування хасидів в Україні задля своєчасного комплексного реагування.
Зараз особлива увага зосереджена на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.
"Водночас попри усі заходи безпеки, росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій", - зазначають в СБУ.
Хасидів закликають утриматися від поїздки в Умань, а тих, хто все ж наважиться здійснити паломництво, просять неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів.
Зазначимо, традиційно на святкування Рош ха-Шана до Умані приїжджають десятки тисяч єврейських паломників. Згідно з ортодоксальним вченням, засновник брацлавської гілки хасидизму раббі або цадик (праведник) Нахман заповів, щоб його поховали в Умані. Його послідовники впевнені, що якщо зустрінуть єврейський Новий рік біля його могили, наступний рік буде щасливим.
Нагадаємо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначав, що Україна не зможе прийняти прочан на Рош ха-Шана у 2022 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.