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Хасидам можуть заборонити в’їзд до України у разі порушення карантину

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 13:26
Хасидам можуть заборонити в’їзд до України у разі порушення карантину
Фото: хасиди (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Цього року у вересні очікується від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів

На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань. Держкомісія поручила інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

Про це написав на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Цього року у вересні очікується від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів. У зв’язку з цим Державна комісія поручила:

  • Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію по інформуванню іноземних громадян щодо карантину в Україні;
  • Міністерству внутрішніх справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана;
  • Державній прикордонній службі розробиту пам'ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликає заборонити поїздки хасидів в Умань.

Раніше повідомлялось, що уряд України вивчить питання можливості приїзду паломників-хасидів, для цього проведуть кілька комісій.

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