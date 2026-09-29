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Хасида, якого мобілізували по дорозі з Рош га-Шана, призначили лікарем

14:12 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Хасида, якого мобілізували по дорозі з Рош га-Шана, призначили лікарем Фото: хасид Йонатан Карлінський (jpost.com)
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Мобілізований хасид, який кілька тижнів боявся потрапити в район бойових дій біля Харкова, служитиме в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Йонатан Карлінський служитиме військовим лікарем в Одесі. 49-річного хасида мобілізували до ЗСУ, коли він повертався з Рош га-Шана в Ізраїль.

Медична установа, де він працюватиме, розташована неподалік місцевої єврейської громади. Цьому посприяв головний рабин півдня України Авраам Вольф. Він поговорив з українськими посадовцями, і вони призначили хасида на службу в Одесу.

На місці служби чоловіка забезпечать кошерною їжею, яка відповідає правилам юдаїзму. Також він матиме доступ до синагоги.

До цього чоловік кілька тижнів побоювався, що його можуть направити в район бойових дій біля Харкова.

У ДПСУ пояснили, що, крім ізраїльського, чоловік має й українське громадянство.

Нагадаємо, 49-річний громадянин Ізраїлю приїхав до Умані на Рош га-Шана, а назад так і не повернувся.

На кордоні з Румунією його затримали, а пізніше мобілізували.

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