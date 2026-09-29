Хасида, мобилизованного по дороге из Рош га-Шана, назначили врачом

Мобилизированный хасид, несколько недель боявшийся попасть в район боевых действий возле Харькова, будет служить в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Йонатан Карлинский будет служить военным врачом в Одессе. 49-летний хасид был мобилизован в ВСУ, когда он возвращался из Рош га-Шана в Израиль.

Медицинское учреждение, где он будет работать, расположено недалеко от местной еврейской общины. Этому поспособствовал главный раввин юга Украины Авраам Вольф. Он побеседовал с украинскими должностными лицами, и они назначили хасида на службу в Одессу.

На месте службы мужчину обеспечат кошерной пищей, соответствующей правилам иудаизма. Также он будет иметь доступ к синагоге.

До этого мужчина несколько недель опасался, что его могут направить в район боевых действий возле Харькова.