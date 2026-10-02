"Хартія" показала САУ Dita у бою: що відомо про броньовану артустановку

Українські військові з бригади "Хартія" показали, як застосовують у бойових умовах САУ Dita у поєднанні з розвідувальними та ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

"Артилеристи бригади "Хартія" працюють на 155-мм САУ Dita. У взаємодії з екіпажами розвідувальних та ударних БпЛА вони знищують цілі противника, стримують його просування та прикривають піхоту", - зазначили у МВС.

Як раніше повідомлялось, українські прикордонники отримали 155-мм самохідну артилерійську установку Dita від Чехії на початку 2025 року.

Що відомо про чеську САУ

Чеська артилерійська установка Dita - це самохідна гаубиця, яка є розробкою компанії Excalibur Army. Ця артсистема калібру 155 мм побудована на шасі повнопривідного вантажного автомобіля Tatra T815-7 з колісною формулою 8×8.

Зазначається, що САУ Dita здатна вести вогонь на відстані до 39 км та має скорострільність до 6 пострілів на хвилину. Її унікальна особливість - дистанційне керування всіма бойовими процесами з броньованої кабіни екіпажу або навіть віддалено за допомогою планшета.

Завдяки цьому екіпаж зводиться до двох осіб, що мінімізує ризики для військових під час бойових дій. Також система оснащена сучасними цифровими засобами зв’язку та навігації, що дозволяє інтегрувати її у мережі управління вогнем НАТО.