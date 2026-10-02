"Хартия" показала САУ Dita в бою: что известно о бронированной артустановке
Украинские военные из бригады "Хартия" показали, как применяются в боевых условиях САУ Dita в сочетании с разведывательными и ударными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Артиллеристы бригады "Хартия" работают на 155-мм САУ Dita. Во взаимодействии с экипажами разведывательных и ударных БПЛА они уничтожают цели противника, сдерживают его продвижение и прикрывают пехоту", - отметили в МВД.
Как сообщалось ранее, украинские пограничники получили 155-мм самоходную артиллерийскую установку Dita от Чехии в начале 2025 года.
Что известно о чешской САУ
Чешская артиллерийская установка Dita – это самоходная гаубица, являющаяся разработкой компании Excalibur Army. Эта артсистема калибра 155 мм построена на шасси полноприводного грузового автомобиля Tatra T815-7 с колесной формулой 8×8.
САУ Dita способна вести огонь на расстоянии до 39 км и имеет скорострельность до 6 выстрелов в минуту. Ее уникальная особенность – дистанционное управление всеми боевыми процессами из бронированной кабины экипажа или даже удаленно с помощью планшета.
Благодаря этому экипаж сводится к двум человекам, что минимизирует риски для военных во время боевых действий. Система оснащена современными цифровыми средствами связи и навигации, что позволяет интегрировать ее в сети управления огнем НАТО.
Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Украине в рамках оборонного кластера Brave1 объявили грантовый конкурс на разработку роботов-гуманоидов для сил обороны. Боевые работы должны свести к минимуму риски для украинских военных во время выполнения боевых задач и ротации на передовой.