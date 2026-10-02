ua en ru
Пт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

"Хартия" показала САУ Dita в бою: что известно о бронированной артустановке

17:21 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун
"Хартия" показала САУ Dita в бою: что известно о бронированной артустановке Фото: "Хартия" показала САУ Dita в бою (t.me/mvs_ukraine)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские военные из бригады "Хартия" показали, как применяются в боевых условиях САУ Dita в сочетании с разведывательными и ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Артиллеристы бригады "Хартия" работают на 155-мм САУ Dita. Во взаимодействии с экипажами разведывательных и ударных БПЛА они уничтожают цели противника, сдерживают его продвижение и прикрывают пехоту", - отметили в МВД.

Как сообщалось ранее, украинские пограничники получили 155-мм самоходную артиллерийскую установку Dita от Чехии в начале 2025 года.

&quot;Хартия&quot; показала САУ Dita в бою: что известно о бронированной артустановке

Что известно о чешской САУ

Чешская артиллерийская установка Dita – это самоходная гаубица, являющаяся разработкой компании Excalibur Army. Эта артсистема калибра 155 мм построена на шасси полноприводного грузового автомобиля Tatra T815-7 с колесной формулой 8×8.

&quot;Хартия&quot; показала САУ Dita в бою: что известно о бронированной артустановке

САУ Dita способна вести огонь на расстоянии до 39 км и имеет скорострельность до 6 выстрелов в минуту. Ее уникальная особенность – дистанционное управление всеми боевыми процессами из бронированной кабины экипажа или даже удаленно с помощью планшета.

Благодаря этому экипаж сводится к двум человекам, что минимизирует риски для военных во время боевых действий. Система оснащена современными цифровыми средствами связи и навигации, что позволяет интегрировать ее в сети управления огнем НАТО.

&quot;Хартия&quot; показала САУ Dita в бою: что известно о бронированной артустановке

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Украине в рамках оборонного кластера Brave1 объявили грантовый конкурс на разработку роботов-гуманоидов для сил обороны. Боевые работы должны свести к минимуму риски для украинских военных во время выполнения боевых задач и ротации на передовой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство внутренних дел Украины Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
Новости
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры