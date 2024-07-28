Гарріс зібрала 200 млн доларів за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії, - Politico

Віце-президент США та ймовірний кандидат у президенти від демократів, Камала Гарріс, зібрала рекордні 200 млн доларів за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання зазначає, що з появою Харріс Демократична партія почала збирати величезні суми на виборчу кампанію.
Так, за сім днів дві третини пожертв надійшло від донорів, які робили пожертвування вперше. У штабі Харріс заявили, що це свідчить про переважну підтримку заявки кандидата на посаду президента у Білому домі.
Про підтримку Камали Харріс також свідчать і опитування. Вона скоротила дефіцит, який збільшився останніми тижнями, коли чинний президент США Джо Байден був передбачуваним кандидатом на пост глави держави.
Зазначимо, що за даними дослідження газети The New York Times та інституту Siena College, за колишнього президента США Дональда Трампа готові віддати голос 48% ймовірних виборців, а за Гарріс - 47%.
Водночас опитування CNN і SSRS, опубліковане минулого тижня, показало, що за Гарріс готові проголосувати 46% виборців, а за колишнього президента США 49%. Тим не менш, ці показники кращі, ніж був в опитуваннях підтримки між Трампом і чинним президентом Джо Байденом.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Гарріс зосередилася на трьох претендентах, хто потенційно може стати кандидатом у віцепрезиденти США від демократів і піти разом з нею на вибори. Очікується, що вибір буде зроблено до 7 серпня.
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