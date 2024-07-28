Гарріс зібрала 200 млн доларів за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії, - Politico

Зазначимо, що за даними дослідження газети The New York Times та інституту Siena College, за колишнього президента США Дональда Трампа готові віддати голос 48% ймовірних виборців, а за Гарріс - 47%.

Водночас опитування CNN і SSRS, опубліковане минулого тижня, показало, що за Гарріс готові проголосувати 46% виборців, а за колишнього президента США 49%. Тим не менш, ці показники кращі, ніж був в опитуваннях підтримки між Трампом і чинним президентом Джо Байденом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Гарріс зосередилася на трьох претендентах, хто потенційно може стати кандидатом у віцепрезиденти США від демократів і піти разом з нею на вибори. Очікується, що вибір буде зроблено до 7 серпня.

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