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Харрис собрала 200 млн долларов за первую неделю своей предвыборной кампании, - Politico

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США и вероятный кандидат в президенты от демократов, Камала Харрис, собрала рекордные 200 млн долларов за первую неделю своей предвыборной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что с появлением Харрис Демократическая партия начала собирать огромные суммы на избирательную компанию.

Так, за семь дней две трети пожертвований поступили от доноров, которые делали пожертвования впервые. В штабе Харрис заявили, что это свидетельствует о подавляющей поддержке заявки кандидата на должность президента в Белом доме.

О поддержке Камалы Харрис также свидетельствуют и опросы. Она сократила дефицит, который увеличился в последние недели, когда действующий президент США Джо Байден был предполагаемым кандидатом на пост главы государства.

Отметим, что по данным исследования газеты The New York Times и института Siena College, за бывшего президента США Дональда Трампа готовы отдать голос 48% вероятных избирателей, а за Харрис - 47%.

В то же время опрос CNN и SSRS, опубликованный на прошлой неделе, показал, что за Харрис готовы проголосовать 46% избирателей, а за бывшего президента США 49%. Тем не менее, эти показатели лучше, нежели был в опросах поддержки между Трампом и действующим президентом Джо Байденом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Харрис сосредоточилась на трех претендентах, кто потенциально может стать кандидатом в вице-президентом США от демократов и пойти вместе с ней на выборы. Ожидается, что выбор будет сделан к 7 августа.

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