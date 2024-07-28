Харрис собрала 200 млн долларов за первую неделю своей предвыборной кампании, - Politico

Отметим, что по данным исследования газеты The New York Times и института Siena College, за бывшего президента США Дональда Трампа готовы отдать голос 48% вероятных избирателей, а за Харрис - 47%.

В то же время опрос CNN и SSRS, опубликованный на прошлой неделе, показал, что за Харрис готовы проголосовать 46% избирателей, а за бывшего президента США 49%. Тем не менее, эти показатели лучше, нежели был в опросах поддержки между Трампом и действующим президентом Джо Байденом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Харрис сосредоточилась на трех претендентах, кто потенциально может стать кандидатом в вице-президентом США от демократов и пойти вместе с ней на выборы. Ожидается, что выбор будет сделан к 7 августа.

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