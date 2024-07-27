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Хто може стати кандидатом у віце-президенти Гарріс: Bloomberg дізнався "шорт-лист"

Субота 27 липня 2024 21:33
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Хто може стати кандидатом у віце-президенти Гарріс: Bloomberg дізнався "шорт-лист" Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віце-президент США Камала Гарріс зосередилася на трьох претендентах, хто потенційно може стати кандидатом у віце-президенти США від Демократичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, Гарріс розглядає широке коло кандидатом на посаду віце-президента США від демократів. Проте люди, знайомі з процесом, кажуть, що короткий список претендентів вже сформований.

Він включає трьох обраних посадових осіб, які користуються популярністю по всій країні. До списку увійшли:

  • сенатор штату Арізона Марк Келлі;
  • губернатор Пенсільванії Джош Шапіро;
  • губернатор Мінесоти Тім Уолц.

У той же час, представник кампанії Харріс Кевін Муньос повідомив, що віце-президент уже дала вказівку своїй команді розпочати процес перевірки потенційних кандидатів на посаду віце-президента.

Очікується, що Харріс зробить вибір до 7 серпня, щоб відповідати плану партії щодо фактичного висування списку кандидатів до цієї дати.

Вихід Байдена і шанси Гарріс

Зазначимо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада цього року. Чинний президент Джо Байден у зв'язку з невдалим виступом на дебатах проти кандидата від республіканців Дональда Трампа, а також тиском з боку демократів, ухвалив рішення вийти з виборчих перегонів.

Замість себе кандидатом на посаду президента він запропонував віцепрезидента США Камалу Гарріс. За першу добу після звісток про заяву Гарріс про рішення йти на вибори, вона зібрала на свою кампанію 81 млн доларів пожертвувань, що є абсолютним рекордом.

Згідно з опитуванням The New York Times, розрив між Трампом і Гарріс становить 1%. За Трампа готові віддати голос 48% потенційних виборців, за Гарріс - 47%.

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