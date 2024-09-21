UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гарріс прийняла запрошення на дебати на CNN і кинула виклик Трампу

Фото: віце-президентка США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Віце-президентка та кандидатка у президенти США Камала Гаррісприйняла запрошення на дебати, які 23 жовтня організує телеканал CNN. І закликала опонента Дональда Трампа взяти у них участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Джен О'Меллі Діллон, глави президентської кампанії Гарріс, кандидатка від демократів готова до ще однієї можливості розділити сцену з Трампом.

"У Дональда Трампа не повинно виникнути проблем із згодою на ці дебати", - сказала вона.

Зазначимо, CNN запропонував формат, за яким кандидати відповідатимуть на питання модераторів протягом 90 хвилин без живої аудиторії у студії. У заяві телеканалу йдеться, що Трамп та Гарріс отримали запрошення.

Як пройшли дебати 10 вересня

Перші дебати за участю Гарріс і Трампа були присвячені цілій низці внутрішньополітичних питань. Але не обійшлося і без зовнішньої політики, включно з Україною.

Зокрема, Трамп ухилився від відповіді, чи хоче перемоги України у російсько-українській війні. І зазначив, що хоче, щоб "війна припинилася". Він також відмовився розкрити свій так званий мирний план. Гарріс у свою чергу звинуватила його у заграванні з диктаторами. За її словами, Володимир Путін "з'їв би Трампа на обід".

Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Гарріс перемогла Трампа за очками. Основні підсумки президентських дебатів у США".

Згідно з опитуваннями, після дебатів Гарріс має таку ж перевагу над Трампом, як і до дебатів - у рамках статистичної похибки. За неї готові проголосувати 46%, за опонента - 45%. Опитування Morning Consult показало невелике зниження рейтингів кандидата від республіканців.

На цьому фоні Трамп заявив, що більше не виступатиме на дебатах з Гарріс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТрампКамала ГаррісВибори в США