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Харрис приняла приглашение на дебаты на CNN и бросила вызов Трампу

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис приняла приглашение на дебаты, которые 23 октября организует телеканал CNN. И призвала оппонента Дональда Трампа принять в них участие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Джен О'Мэлли Диллон, главы президентской кампании Харрис, кандидат от демократов готова к еще одной возможности разделить сцену с Трампом.

"У Дональда Трампа не должно возникнуть проблем с согласием на эти дебаты", - сказала она.

Отметим, CNN предложил формат, при котором кандидаты будут отвечать на вопросы модераторов в течение 90 минут без живой аудитории в студии. В заявлении телеканала говорится, что Трамп и Харрис получили приглашения.

Как прошли дебаты 10 сентября

Первые дебаты с участием Харрис и Трампа были посвящены целому ряду внутриполитических вопросов. Но не обошлось и без внешней политики, включая Украину.

В частности, Трамп уклонился от ответа, хочет ли победы Украины в российско-украинской войне. И отметил, что хочет, чтобы "война прекратилась". Он также отказался раскрыть свой так называемый мирный план. Харрис в свою очередь обвинила его в заигрывании с диктаторами. По ее словам, Владимир Путин "съел бы Трампа на обед".  

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Харрис победила Трампа по очкам. Основные итоги президентских дебатов в США".

Согласно опросам, после дебатов Харрис имеет такое же преимущество над Трампом, как и до дебатов - в рамках статистической погрешности. За нее готовы проголосовать 46%, за оппонента - 45%. Опрос Morning Consult показал небольшое снижение рейтингов кандидата от республиканцев.

На этом фоне Трамп заявил, что больше не будет выступать на дебатах с Харрис.

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Дональд ТрампКамала ХаррисВыборы в США