Трамп заявив, що більше не проводитиме дебати з Гарріс

Відразу після перших дебатів штаб кандидата у президенти США Камали Гарріс викликав Дональда Трампа на додаткове протистояння. Але колишній президент заявив, що більше не буде дебатувати з віце-президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"ТРЕТІХ ДЕБАТІВ НЕ БУДЕ!", - написав Трамп великими літерами у своїй соцмережі Truth Social у четвер, 12 вересня.

Зазначимо, що перші дебати відбулися у червні із президентом США Джо Байденом, після чого глава держави відмовився переобиратися на посаду. Другі були цього вівторка, 10 вересня, з віце-президентом США Камалою Гарріс, яка увійшла до передвиборчих перегонів замість Байдена.

Як пише Politico, штаб Гарріс, який не одразу відреагував на прохання прокоментувати ситуацію, запропонував Трампу провести додаткові дебати одразу після їхнього протистояння на початку цього тижня. У той же час і канал Fox News (який вважається лояльним до республіканців) запропонував їх провести.

Однак у середу Трамп в ефірі "Fox & Friends" заявив, що він "ймовірно" не погодиться на нові дебати з каналом, а в четвер (про що писали вище) підтвердив, що взагалі не буде знову вступати в дебати з віце-президентом США. Трамп посилається на "рішучу перемогу" у змаганні, яке, на загальну думку, пройшло на користь Гарріс.