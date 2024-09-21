Харрис приняла приглашение на дебаты на CNN и бросила вызов Трампу

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис приняла приглашение на дебаты, которые 23 октября организует телеканал CNN. И призвала оппонента Дональда Трампа принять в них участие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Джен О'Мэлли Диллон, главы президентской кампании Харрис, кандидат от демократов готова к еще одной возможности разделить сцену с Трампом.

"У Дональда Трампа не должно возникнуть проблем с согласием на эти дебаты", - сказала она.

Отметим, CNN предложил формат, при котором кандидаты будут отвечать на вопросы модераторов в течение 90 минут без живой аудитории в студии. В заявлении телеканала говорится, что Трамп и Харрис получили приглашения.

Как прошли дебаты 10 сентября

Первые дебаты с участием Харрис и Трампа были посвящены целому ряду внутриполитических вопросов. Но не обошлось и без внешней политики, включая Украину.

В частности, Трамп уклонился от ответа, хочет ли победы Украины в российско-украинской войне. И отметил, что хочет, чтобы "война прекратилась". Он также отказался раскрыть свой так называемый мирный план. Харрис в свою очередь обвинила его в заигрывании с диктаторами. По ее словам, Владимир Путин "съел бы Трампа на обед".

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Харрис победила Трампа по очкам. Основные итоги президентских дебатов в США".